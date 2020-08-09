ФСИН отказал в передаче икон сидящему в СИЗО Сергею Фургалу
Россияне прислали экс-губернатору священные изображения, но получить их ему запретили.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Служба исполнения наказаний запретила передавать экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу иконы, которые прислали ему сочувствующие граждане. Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева по итогам визита к политику в СИЗО Лефортово.
«Люди присылали Фургалу иконы, ему об этом сообщили, но иконы вернули, потому что они не соответствовали размерам. Есть четко установленные размеры, под которые они не подошли», — цитирует ТАСС представителя столичной ОНК.
Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политика арестовали 9 июля. Это событие спровоцировало ряд несанкционированных акций в Хабаровске в поддержку руководителя края. 22 июля президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста губернатора в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи 39-летний Михаил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru писал, что на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли вдвое меньше участников.
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