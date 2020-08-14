Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 248

Авария произошла на Смоленской площади в Москве. В результате погиб курьер Сергей Захаров.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

5-tv.ru публикует эксклюзивное фото протокола, в котором актер Михаил Ефремов признает вину в смертельном ДТП. Авария произошла на Смоленской площади в Москве. В результате погиб курьер Сергей Захаров.

«Свою вину в том, что 08 июня 2020 года, примерно в 21 час 53 минуты, я управлял технически исправным транспортным средством „Джип Гранд Чероки“, О808TE77, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать. Я желаю загладить вред причиненный мной потерпевшим в полном объеме. Однако в настоящее время это не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моими адвокатами», — написал «обвиняемый Ефремов М. О».

5-tv.ru

Тем временем спустя полтора месяца после аварии — 29 июля — Ефремов отказался признавать вину в деле об устроенном им смертельном ДТП в Москве. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.

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