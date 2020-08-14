Марина Кохал искала в сети быстровыводящийся из организма аналог инсулина

В деле расчлененного рэпера Энди Картрайта — новый поворот. Следователи предполагают, что музыканта могли отравить.

Следов смертельных веществ в ходе экспертизы не обнаружили. Зато интересная информация нашлась в телефоне его жены. Незадолго до трагедии Марина Кохал искала в интернете, где купить сильнодействующий препарат для больных сахарным диабетом. Он снижает уровень глюкозы в крови, передозировка — может привести к коме. Особенно у здорового человека.

«По моей информации, у него не было заболевания, которое требует применения инсулина. Более того — следует подчеркнуть, что по сведениям, полученным от его близких и знакомых, он был здоров и никогда на свое самочувствие не жаловался», — пояснил адвокат семьи музыканта Антон Кобит.

Лекарство, которым интересовалась Кохал, быстро расщепляется в организме, его применение практически невозможно заметить. Версию о том, что Картрайт был отравлен этим препаратом или другим веществом — сейчас проверяет следствие.

Части тела известного музыканта обнаружили в его квартире в Петербурге 30 июля. Супруга заявила, что расчленила мужа, чтобы скрыть от поклонников его смерть от передозировки наркотиками. Из свидетеля женщину быстро перевели в подозреваемые. Правоохранители считают, что Марина Кохал расправилась с Картрайтом из-за проблем в отношениях.