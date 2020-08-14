«Дикая несправедливость»: коллега Легкоступовой шокирована ее смертью
Екатерина Семенова призналась, что в кончину артистки почти невозможно поверить.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru
Смерть 54-летней певицы Валентины Легкоступовой после недели пребывания в коме вызвала оторопь у коллег по цеху и друзей покойной. Певица Екатерина Семенова в беседе с 5-tv.ru не смогла подобрать слов и призналась — в трагическую кончину артистки просто невозможно поверить.
«Это шок. Это несправедливость дикая. Это просто невероятно, что так случилось», — сказала Семенова.
Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Неделю назад она попала в больницу с травмой головы, а также многочисленными синяками и ушибами. В таком состоянии ее нашла дома дочь Анетта. Вместе с ней был ее муж Юрий Фирсов, оба супруга были пьяны. При этом за артисткой привычки прикладываться к бутылке раньше ее друзья не замечали. Все окружение Легкоступовой твердит, что до трагической гибели ее довел муж.
Ранее 5-tv.ru вспоминал основные этапы творческого и жизненного пути Валентины Легкоступовой.
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