Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса

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Василий Заика
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Президент США выразил надежду, что препарат от COVID-19 «сработает».

Фото, видео: Zuma\TASS

Тема:
Вакцина от COVID-19

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter-аккаунте Белого дома, отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса.

Американский лидер выразил надежду, что действие препарата от COVID-19 возымеет эффект.

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — цитирует Дональда Трампа RT.

Президент Соединенных Штатов добавил, что в стране в настоящее время идет разработка вакцин от коронавируса, которые вскоре будут подвергнуты испытаниям.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Лекарственное средство станет доступно для граждан с 1 января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного аппарата в космос в 1957 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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