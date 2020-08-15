Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter-аккаунте Белого дома, отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса.

Американский лидер выразил надежду, что действие препарата от COVID-19 возымеет эффект.

«Мы не много знаем об этом. Надеемся, что она сработает. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс», — цитирует Дональда Трампа RT.

Президент Соединенных Штатов добавил, что в стране в настоящее время идет разработка вакцин от коронавируса, которые вскоре будут подвергнуты испытаниям.

Минздрав РФ 11 августа зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса. Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Лекарственное средство станет доступно для граждан с 1 января 2021 года. Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного аппарата в космос в 1957 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19.