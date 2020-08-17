Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность

На очередном слушании по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев сделал громкие заявления о состоянии здоровья подопечного. По его словам, у того наблюдаются нарушения речи и онемение конечностей, пишет ТАСС.

«Это началось еще до вызова в суд скорой помощи», — сказал адвокат.

Кроме того, Пашаев выдал еще одну «бомбу» о самочувствии Ефремова.

«Врачи поставили ему хроническую прогрессирующую болезнь легких, — сообщил Пашаев. — Она не лечится. От этой болезни умер и его отец».

По мнению Пашаева, немного облегчить ситуацию может регулярное наблюдение у специалистов, а также регулярные прогулки.

«Разрешите чтобы он посещал врачей, и то при необходимости, не каждый день, — обратился он к судье. — У нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью».

Пашаев утверждает, что у него на руках имеются все необходимые медицинские документы.

Это далеко не первый случай, когда адвокат заявляет о тяжелом заболевании у своего подзащитного. 11 августа прямо из здания Пресненского суда Москвы Ефремова госпитализировали.

Хотя Пашаев настаивал на диагнозе «инсульт», такая запись появилась в медицинской карте актера далеко не сразу. Многие до сих пор сомневаются в ее реальности. Первоначально источник 5-tv.ru настаивал, что у Ефремова было сужение сосудов головного мозга — так называемый стеноз сосудов. Это частое следствие запойного алкоголизма.

Ефремов был выписан из больницы 15августа с записью об ишемическом инсульте. При этом источники 5-tv.ru настаивают, что это полная выдумка.

Пашаев на вопросы сомневающихся в реальности диагноза у Михаила Ефремова ответил довольно грубо.

«Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — заявил Пашаев.

Из-за прописанного актеру постельного режима Ефремов не присутствовал на заседании суда 17 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходит домашний арест Михаила Ефремова.