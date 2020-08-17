Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность

|
Анастасия Шадская
49

Адвокат заявил, что медики нашли у актера целый букет опасных заболеваний.

Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность

Фото: ТАСС / ТАСС

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

На очередном слушании по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев сделал громкие заявления о состоянии здоровья подопечного. По его словам, у того наблюдаются нарушения речи и онемение конечностей, пишет ТАСС.

«Это началось еще до вызова в суд скорой помощи», — сказал адвокат.

Кроме того, Пашаев выдал еще одну «бомбу» о самочувствии Ефремова.

«Врачи поставили ему хроническую прогрессирующую болезнь легких, — сообщил Пашаев. — Она не лечится. От этой болезни умер и его отец».

По мнению Пашаева, немного облегчить ситуацию может регулярное наблюдение у специалистов, а также регулярные прогулки.

«Разрешите чтобы он посещал врачей, и то при необходимости, не каждый день, — обратился он к судье. — У нас есть выписка из эпикриза. Там четко указано, что прогулки ему необходимы по здоровью».

Пашаев утверждает, что у него на руках имеются все необходимые медицинские документы.

Это далеко не первый случай, когда адвокат заявляет о тяжелом заболевании у своего подзащитного. 11 августа прямо из здания Пресненского суда Москвы Ефремова госпитализировали.

Хотя Пашаев настаивал на диагнозе «инсульт», такая запись появилась в медицинской карте актера далеко не сразу. Многие до сих пор сомневаются в ее реальности. Первоначально источник 5-tv.ru настаивал, что у Ефремова было сужение сосудов головного мозга — так называемый стеноз сосудов. Это частое следствие запойного алкоголизма.

Ефремов был выписан из больницы 15августа с записью об ишемическом инсульте. При этом источники 5-tv.ru настаивают, что это полная выдумка.

Пашаев на вопросы сомневающихся в реальности диагноза у Михаила Ефремова ответил довольно грубо.

«Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет», — заявил Пашаев.

Из-за прописанного актеру постельного режима Ефремов не присутствовал на заседании суда 17 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как проходит домашний арест Михаила Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
17 авг
«В квартире у окна»: друг Михаила Ефремова рассказал о «прогулках» актера
17 авг
Адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера
16 авг
Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт
16 авг
Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа
16 авг
«Он ничего не понимал»: Адвокат Ефремова о признании актером вины на допросе
15 авг
Врач объяснил, почему Ефремова быстро выписали из больницы
15 авг
Врач Ефремова испытывал препарат от коронавируса на актере
15 авг
Михаила Ефремова выписали из больницы
15 авг
Добровинский прокомментировал подлинность протокола допроса Ефремова
15 авг
Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
«Ребенок не обезьянка»: Детский омбудсмен о дальнейшей судьбе девочки, которой жонглировал отец
17:03
Накажут всех: в России придумали новый повод для конфискации авто
16:53
Пашаев заявил, что жизни Ефремова угрожает смертельная опасность
16:51
Стало известно время и место прощания с актером и режиссером Николаем Губенко
16:51
Для кого из актеров «Каменской» роль в сериале стала последней в жизни
16:45
Протесты в Белоруссии: две стороны одной медали или, как прошли митинги оппонентов

Сейчас читают

Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото из спальни Легкоступовой после обновления в программе «Идеальный ремонт»
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок