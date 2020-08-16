Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт
Актер был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского районного суда. 15 августа стало известно о его выписке.
Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью ТАСС рассказал, что у актера все же был инсульт. С таким заявлением он выступил после того, как ознакомился с медицинскими документами из Боткинской больницы.
Он также отметил, что по состоянию здоровья заслуженный артист не сможет принять участие в слушаниях в Пресненском суде по своей жалобе на условия домашнего ареста, которые были назначены на 17 августа.
Как пишет РИА Новости, также со ссылкой на слова Пашаева, врачи прописали Ефремову постельный режим, поэтому пока нет точной информации, появится ли он в суде в ближайшие дни. Известно, что судебные заседания планировалось проводить каждый день до вынесения приговора.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма.
В то же время ишемический инсульт Михаила Ефремова, по словам источника 5-tv.ru, был выдумкой. Инсайдер сообщил, что острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было. Однако артист продолжал находиться в Боткинской больнице Москвы. 15 августа стало известно о его выписке.
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