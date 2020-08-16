Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт

|
Алиса Маркова
78

Актер был госпитализирован 11 августа из здания Пресненского районного суда. 15 августа стало известно о его выписке.

Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью ТАСС рассказал, что у актера все же был инсульт. С таким заявлением он выступил после того, как ознакомился с медицинскими документами из Боткинской больницы.

Он также отметил, что по состоянию здоровья заслуженный артист не сможет принять участие в слушаниях в Пресненском суде по своей жалобе на условия домашнего ареста, которые были назначены на 17 августа.

Как пишет РИА Новости, также со ссылкой на слова Пашаева, врачи прописали Ефремову постельный режим, поэтому пока нет точной информации, появится ли он в суде в ближайшие дни. Известно, что судебные заседания планировалось проводить каждый день до вынесения приговора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что причиной госпитализации Ефремова из Пресненского районного суда 11 августа стал стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма.

В то же время ишемический инсульт Михаила Ефремова, по словам источника 5-tv.ru, был выдумкой. Инсайдер сообщил, что острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было. Однако артист продолжал находиться в Боткинской больнице Москвы. 15 августа стало известно о его выписке.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
16 авг
Адвокат Ефремова рассказал, сможет ли актер участвовать в заседании 18 августа
16 авг
«Он ничего не понимал»: Адвокат Ефремова о признании актером вины на допросе
15 авг
Врач объяснил, почему Ефремова быстро выписали из больницы
15 авг
Врач Ефремова испытывал препарат от коронавируса на актере
15 авг
Михаила Ефремова выписали из больницы
15 авг
Добровинский прокомментировал подлинность протокола допроса Ефремова
15 авг
Адвокат Ефремова просит суд разрешить артисту прогулки
15 авг
«Как он может признать вину?» — Пашаев о протоколе допроса Ефремова
15 авг
Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова
14 авг
Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Читайте также

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа

Последние новости

20:03
«Они сами детдомовские»: Соседка о семье, в которой отчим до полусмерти избил малышей
19:46
Протестующие в Минске дошли до Дома правительства — кадры с высоты птичьего полета
19:29
Дочь Нурсултана Назарбаева подтвердила смерть своего сына
19:21
Адвокат Ефремова: в медицинских документах актера значится диагноз инсульт
19:07
В МВД рассказали о взрыве возле универмага в Минске
18:56
«Ем, стараюсь»: Оксана Самойлова похвасталась складками на животе

Сейчас читают

Неспокойное время: что сулят планеты знакам зодиака с 17 по 23 августа
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок