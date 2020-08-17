«В квартире у окна»: друг Михаила Ефремова рассказал о «прогулках» актера

Устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом почти 70 суток. Знаменитости запрещены традиционные прогулки. Поэтому дышать воздухом актер вынужден вечерами через открытое настежь окно своей квартиры.

«Можно сказать — гуляет в квартире у окна. Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный», — цитирует сайт KP.RU друга Михаила Ефремова.

Издание отмечает, что 17 августа адвокат актера Эльман Пашаев будет ходатайствовать в суде о разрешении прогулок на свежем воздухе подопечному. По мнению защиты обвиняемого в «пьяном» ДТП, Михаилу Ефремову по состоянию здоровья жизненно необходимо бывать на улице. По некоторым данным, актер не будет присутствовать на процессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова обругал сомневающихся в инсульте актера.