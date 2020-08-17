«Ребенок не обезьянка»: Детский омбудсмен о дальнейшей судьбе девочки, которой жонглировал отец
По словам Анны Кузнецовой, малышка по-прежнему остается в больнице, сейчас разыскиваются ее родственники.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber.jpg; Пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
К истории с младенцем, которым размахивал отец, держа за ногу, подключилась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. История получила огласку после появления в соцсетях шокирующего ролика. Видеозаписью заинтересовалась прокуратура, а родители малышки с именем Шутка, которой еще нет двух месяцев, помещены в СИЗО после того, как у них обнаружили наркотики.
По словам детского омбудсмена, ее аппарат находится на связи с различными ведомствами трех российских регионов в поисках родственников родителей ребенка.
Девочка в настоящее время остается в больнице, врачи продолжают ее обследовать, но, по словам Кузнецовой, пока нет свидетельств того, что ее здоровью причинялся какой-либо вред.
«О жестоком обращении пока выводов сделать нельзя. Конечно, чтобы принять решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка, необходимо проанализировать все данные, которые будут получены, спешить с этим не нужно. Ну и, конечно, очень важно принять во внимание все обстоятельства ситуации. С моей точки зрение большое влияние на это будет иметь сама позиция родителей, И, конечно, очень важно, чтобы они понимали, что воспитание детей — это не шутка, что ребенок — не обезьянка», — заявила Анна Кузнецова.
Она сообщила также, что аппарат уполномоченного по правам ребенка держит ситуацию на контроле и находится на постоянной связи с коллегами.
«Очень хочется, чтобы выбор для ребенка состоял не из двух вариантов — детского дома или оказаться подвешенной в лесу за ногу», — заключила детский омбудсмен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем объяснил отец девочки рискованные «гимнастические упражнения» с дочкой.
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