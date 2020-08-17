Что делать, если коронавирус застал в путешествии?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 90

Заместитель гендиректора компании Tez Tour Владимир Каганер рассказал, «куда бежать» в случае возникновения внештатной ситуации на курорте.

Фото, видео: Globallookpress / Christoph Schmidt

Тема:
Эпидемия коронавируса

Открытия государственных границ и туристического сезона российские туристы ждали с особенным трепетом. Ведь путешествия — неотъемлемая часть нашей жизни. При этом с новостью о возобновлении международного сообщения появилась и другая проблема: как защитить себя и близких от коронавируса в чужой стране, и что делать, если избежать инфицирования не удалось.

На этот, кажется, самый популярный вопрос 2020 года ответил заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер. В беседе с 5-tv.ru эксперт успокоил путешественников, заверив, что в экстренной ситуации их, конечно, никто не бросит.

Каганер напомнил, что все туристы, покидающие страну, застрахованы по умолчанию. Это — обязательное условие оформления путевок. Конечно, любой желающий может добавить к стандартному пакету еще несколько опций. В частности, некоторые тарифы предусматривают и юридическую помощь за границей, и покрытие расходов при отмене тура. Однако помощь при коронавирусе сегодня входит в обычную страховку.

«Помощь при COVID-19 включена по умолчанию в самую обычную страховку, не расширенную. Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается страховкой», — заверил эксперт.

Так, в случае если российский турист подхватил инфекцию на территории чужого государства (речь идет пока об открытой Турции), то помощь ему оказывают на месте. Если у пациента нет видимых показаний к госпитализации, его содержат в отеле до выздоровления. Конечно, при условии наличия в нем специально оборудованного помещения. Если путешественнику стало хуже — его примут в ближайшей больнице.

«Конечно, его не пустят в самолет, поэтому и просят приобретать вот эти дополнительные виды страховок, которые если вдруг у вас окончился срок путешествия, и вы еще на неделю задержались, покрывают этот возврат не по приобретенному билету, а на более долгий срок», — пояснил Владимир Каганер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с Эрдоганом безопасность для здоровья российских туристов в Турции.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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