Что делать, если коронавирус застал в путешествии?
Заместитель гендиректора компании Tez Tour Владимир Каганер рассказал, «куда бежать» в случае возникновения внештатной ситуации на курорте.
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Фото, видео: Globallookpress / Christoph Schmidt
Открытия государственных границ и туристического сезона российские туристы ждали с особенным трепетом. Ведь путешествия — неотъемлемая часть нашей жизни. При этом с новостью о возобновлении международного сообщения появилась и другая проблема: как защитить себя и близких от коронавируса в чужой стране, и что делать, если избежать инфицирования не удалось.
На этот, кажется, самый популярный вопрос 2020 года ответил заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер. В беседе с 5-tv.ru эксперт успокоил путешественников, заверив, что в экстренной ситуации их, конечно, никто не бросит.
Каганер напомнил, что все туристы, покидающие страну, застрахованы по умолчанию. Это — обязательное условие оформления путевок. Конечно, любой желающий может добавить к стандартному пакету еще несколько опций. В частности, некоторые тарифы предусматривают и юридическую помощь за границей, и покрытие расходов при отмене тура. Однако помощь при коронавирусе сегодня входит в обычную страховку.
«Помощь при COVID-19 включена по умолчанию в самую обычную страховку, не расширенную. Никаких страшных последствий быть не может, все это покрывается страховкой», — заверил эксперт.
Так, в случае если российский турист подхватил инфекцию на территории чужого государства (речь идет пока об открытой Турции), то помощь ему оказывают на месте. Если у пациента нет видимых показаний к госпитализации, его содержат в отеле до выздоровления. Конечно, при условии наличия в нем специально оборудованного помещения. Если путешественнику стало хуже — его примут в ближайшей больнице.
«Конечно, его не пустят в самолет, поэтому и просят приобретать вот эти дополнительные виды страховок, которые если вдруг у вас окончился срок путешествия, и вы еще на неделю задержались, покрывают этот возврат не по приобретенному билету, а на более долгий срок», — пояснил Владимир Каганер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с Эрдоганом безопасность для здоровья российских туристов в Турции.
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