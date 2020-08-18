В Минздраве РФ показали уникальные кадры производства вакцины от коронавируса
Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
В Министерстве здравоохранения РФ показали уникальные кадры производства первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
На видео запечатлена конвейерная линия по выпуску вакцины от COVID-19.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первого в мире препарата от коронавируса «Спутник». Свое название вакцина получила по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
Параллельно над созданием своих препаратов от COVID-19 трудятся специалисты ГНЦ «Вектор». Еще один антиген разрабатывается в НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
Первые поставки вакцины будут осуществляться в 10-15 регионов страны. По словам директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, потребность РФ в антигене будет полностью покрыта в течение девяти-двенадцати месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России.
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