Попавшего в психиатрическую клинику Бари Алибасова могут увезти из Москвы

Знаменитый продюсер Бари Алибасов находится в психиатрической клинике, где врачи поставили ему неутешительный диагноз — синдром Корсакова. Это расстройство памяти возникает вследствие хронического алкоголизма, и его влияние на мозг человека, как правило, необратимо. Лечение для пациентов с такой болезнью направлено лишь на поддержание жизнедеятельности при ограниченной работе памяти, отмечают «Дни.ру».

Состояние Алибасова стало несколько лучше, рассказала в интервью «Собеседнику» невестка продюсера Виолетта Гришина. По ее словам, лично его она не видела, но сын посещает отца и передает ей сведения о его состоянии.

«Со слов Бари-младшего могу сказать, что сейчас ему немного легче. Единственное, ему периодически приходится повторять информацию, он часто переспрашивает. Но все равно в последнее время Бари Каримовичу стало лучше. Мне сложно что-то говорить на эту тему, потому что лично я его не видела. Только по видеосвязи. Он действительно болен. А лично последний раз мы встречались в декабре прошлого года», — сказала жена Бари-младшего.

Хоть и говорят, что в столице самая лучшая медицина, продюсера планируют увезти из столицы. В чем причина такого решения, Гришина не уточнила.

«Есть вероятность, что в ближайшее время Бари Каримовича перевезут на лечение в Калининград. Как минимум организацию медицинского персонала возьму на себя. Мой папа — медик, поэтому обязательно поможет. А сейчас меня к нему в больницу не пускают. Да мы и не настолько близки, чтобы я к нему приходила», — заключила невестка Алибасова.

Пропавший незадолго до своего дня рождения, 6 июня, Бари Алибасов, сначала был обнаружен в наркологической клинике, а после его перевели в психиатрическую лечебницу. За последнее время это уже не первая госпитализация 73-летнего продюсера, что не может не вызывать беспокойства у его родственников.

Как писал ранее 5-tv.ru, сын продюсера Бари Алибасов-младший убеждает отца в том, что ему необходимо развестись с женой, Лидией Федосеевой-Шукшиной. Адвокат Алибасова-старшего назвал условия для его развода даже в психиатрической клинике.