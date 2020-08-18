Недовольным хабаровчанам предложили вступить в Народный совет

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Софья Зуева
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пытается наладить диалог с активистами региона.

Недовольным хабаровчанам предложили вступить в Народный совет

Фото: ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края

Тема:
Арест Сергея Фургала

Глава Хабаровского края предложил защитникам экс-губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в тяжких преступлениях, вступить в Народный совет. Таким образом чиновник надеется выстроить конструктивный диалог с активистами. Формирование нового консультативного органа при губернаторе уже запущено, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Предполагается, что в совет войдут представители научных и общественных организаций, чиновники региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти, журналисты и блогеры.

«Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью», — сообщил Дегтярев.

Чтобы стать участником Народного совета, необходимо заручиться достаточной поддержкой со стороны россиян: собрать не менее 100 подписей граждан, либо набрать 250 голосов на онлайн портале Голос27. Также на вступление в совет могут рассчитывать блогеры, имеющие как минимум пять тысяч подписчиков. В состав консультативного органа можно попасть и по личному приглашению врио губернатора.

Михаил Дегтярев назначен исполняющим обязанности главы Хабаровского края указом президента. Предыдущего губернатора Сергея Фургала отправили под арест в связи с подозрением в причастности к серии заказных убийств и организации преступной группировки. Это вызвало недовольство среди его сторонников и спровоцировало протестные акции. 

Ранее 5-tv сообщал, что Михаил Дегтярев дал оценку дел в Хабаровском крае.

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