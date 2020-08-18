«Он ее спаивал» — Дана Борисова о муже Валентины Легкоступовой
Телеведущая заявила, что погибшая певица, до знакомства с Юрием Фирсовым, всегда отказывалась от спиртного.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова вслед за многими знаменитостями нелицеприятно высказалась о муже погибшей Валентины Легкоступовой. Борисова поделилась, что в некоторых кругах ходили слухи, якобы Юрий Фирсов спаивал супругу. Кроме того, она выразила сомнение, что их брак был построен на взаимной любви.
Дана посетила программу «Пусть говорят», выпуск которой был посвящен певице. Уже после эфира девушка продолжила размышления на своей странице в Instagram. Там она отметила, что они с Валентиной часто пересекались на съемках, но упомянутая всегда отказывалась от спиртного.
Свои фолловерам Борисова предложила порассуждать, какая необходимость у Легкоступовой была в 54 года срочно выходить замуж и венчаться «с мужем алкоголиком и аферистом».
«С его стороны выгода во всех смыслах»;
«Причина Валентины была в невостребованности…»;
«Материальная выгода!» — подключились к обсуждению фанаты.
Сама Дана делилась, что не испытывает потребности скорее поставить штамп в паспорте. Заявляла, что ей 43 года и брак для нее уже глупость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в угрозах в свой адрес.
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