Дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в угрозах в свой адрес
Анетта Бриль сообщила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Дочь покойной Валентины Легкоступовой, прославившейся хитом «Ягода-малина», рассказала, что Юрий Фирсов неоднократно угрожал ей, мешая видеться с матерью. Об этом наследница певицы поведала в эфире одного из федеральных каналов.
Бриль — старший ребенок Легкоступовой. Она поздно узнала о плачевном состоянии матери, потому что Фирсов не давал никому общаться с супругой. Дочь рассказала, что изредка слышала голос матери по телефону, но поговорить не могла. В итоге встреча состоялась только через две недели, когда состояние Валентины Легкоступовой было ужасным.
Запрет на посещение матери Фирсов, по утверждению Бриль, сопровождал неоднократными и конкретными угрозами в ее адрес.
«В каждом разговоре человек говорил, что все хорошо, они отдыхают, вмешиваться не надо, а тот, кто вмешается… я не буду сейчас это говорить, — со слезами рассказала дочь погибшей. — С этими угрозами разбирается Следственный комитет. Я не имею права это разглашать».
Свое согласие столько времени ждать и не навестить мать, несмотря на угрозы, Анетта объяснила страхом за свою безопасность и детей. Также в эфире передачи Бриль рассказала, что не заметила у матери признаков черепно-мозговой травмы, а вот синяки у той были по всему телу.
Пользователи сети бурно отреагировали на заявления наследницы Легкоступовой. Комментарии порой диаметрально противоположны.
«Я соболезную прежде всего дочери. Находилась в аналогичной ситуации»;
«Мама, наверное, тормозила из-за травмы, а не алкоголя, а вы ее в наркологию, упустили время. Вот и результат»;
«Надо было ехать к маме. А ты сидишь, плачешь две недели. Ты не дочь, ты просто наследник»;
«Теперь из всего делается шоу. Скоро начнут говорить о наследстве», — написали они под видео.
Ранее 5-tv.ru писал про последнюю просьбу покойной Валентины Легкоступовой мужу.
- 18 авг
- Стали известны дата и место прощания с Валентиной Легкоступовой
- 18 авг
- «Никто не бессмертен»: вдовец Легкоступовой озвучил последнюю просьбу певицы
- 18 авг
- «Почему вы позволяли ей пить?» — подруга Легкоступовой накинулась на вдовца певицы
- 18 авг
- Вдовец Легкоступовой потратил все деньги на ее пластику перед свадьбой — видео
- 17 авг
- «Он — парная особь!» — таролог рассказала о будущем вдовца Легкоступовой
- 17 авг
- Близкие Легкоступовой назвали ее главную мечту, которой не суждено было сбыться
- 17 авг
- Илья Резник вспомнил, как когда-то помог Легкоступовой получить квартиру
- 17 авг
- «Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу
- 17 авг
- Валентину Легкоступову могут похоронить в закрытом гробу
- 17 авг
- Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?