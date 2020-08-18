Дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в угрозах в свой адрес

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Анастасия Шадская
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Анетта Бриль сообщила, что у нее есть соответствующие аудиозаписи.

Дочь Валентины Легкоступовой обвинила Фирсова в угрозах в свой адрес

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov

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Умерла Валентина Легкоступова

Дочь покойной Валентины Легкоступовой, прославившейся хитом «Ягода-малина», рассказала, что Юрий Фирсов неоднократно угрожал ей, мешая видеться с матерью. Об этом наследница певицы поведала в эфире одного из федеральных каналов.

Бриль — старший ребенок Легкоступовой. Она поздно узнала о плачевном состоянии матери, потому что Фирсов не давал никому общаться с супругой. Дочь рассказала, что изредка слышала голос матери по телефону, но поговорить не могла. В итоге встреча состоялась только через две недели, когда состояние Валентины Легкоступовой было ужасным.

Запрет на посещение матери Фирсов, по утверждению Бриль, сопровождал неоднократными и конкретными угрозами в ее адрес.

«В каждом разговоре человек говорил, что все хорошо, они отдыхают, вмешиваться не надо, а тот, кто вмешается… я не буду сейчас это говорить, — со слезами рассказала дочь погибшей. — С этими угрозами разбирается Следственный комитет. Я не имею права это разглашать».

Свое согласие столько времени ждать и не навестить мать, несмотря на угрозы, Анетта объяснила страхом за свою безопасность и детей. Также в эфире передачи Бриль рассказала, что не заметила у матери признаков черепно-мозговой травмы, а вот синяки у той были по всему телу.

Instagram @anetta_bril

Пользователи сети бурно отреагировали на заявления наследницы Легкоступовой. Комментарии порой диаметрально противоположны.

«Я соболезную прежде всего дочери. Находилась в аналогичной ситуации»;

«Мама, наверное, тормозила из-за травмы, а не алкоголя, а вы ее в наркологию, упустили время. Вот и результат»;

«Надо было ехать к маме. А ты сидишь, плачешь две недели. Ты не дочь, ты просто наследник»;

«Теперь из всего делается шоу. Скоро начнут говорить о наследстве», — написали они под видео.

Ранее 5-tv.ru писал про последнюю просьбу покойной Валентины Легкоступовой мужу.

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