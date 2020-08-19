Соседи пожаловались в полицию на дочь Успенской, пока та загорала топлес

Дочь королевы русского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина чуть не попала в полицейский участок. Причиной инцидента стала жалоба ее соседей, которым не понравилось, что девушка загорала топлес на своем балконе практически в самом центре Лос-Анджелеса.

В свою очередь, наследница певицы решила выместить свой гнев в сети, написав в аккаунте Instagram крайне эмоциональный пост. Татьяна Плаксина подчеркнула, что пандемия коронавируса стала самым настоящим разоблачением «американской иллюзии».

«Вся ваша свобода находится в Instagram — в реальной жизни есть страх перед гребаным женским телом! Извращенцы! Люди, не знающие ни воины, ни горя — им все страшно! Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе? Ну, тогда вы обнажите новое дно. Весь мир помнит про Вьетнам, про Ирак, про Афганистан, про бухту Гуантанамо. Про геноцид собственного населения, коренного жителя! Весь мир понял, кто вы», — констатировала Татьяна Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Стоит отметить, что дочь Любови Успенской, к сожалению, отключила пользователям возможность комментировать публикацию. Поэтому, как отреагировали на гневный месседж рядовые американцы и подписчики девушки, остается загадкой.

Свой пост Татьяна Плаксина проиллюстрировала фото, на котором позирует у стены в трусах и топе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Любови Успенской отреагировала на новости о новом «сыне» матери.