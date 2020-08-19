Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели генерала РФ в Сирии

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Взрывное устройство сработало накануне в провинции Дэйр-эз-Зор, когда российская колонна возвращалась после выполнения гуманитарной миссии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерала в Сирии. Дело под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что установить виновных не только служебный долг, но и дело чести.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования близким российского старшего военного советника в звании генерал-майора, который погиб в результате полученных ранений при выполнении служебного долга на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел во время проведения гуманитарной акции в провинции Дэйр-эз-Зор. Российский военный в звании генерал-майора погиб при взрыве заложенной террористами мины. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Взрывное устройство сработало на обочине, когда российская автоколонна возвращалась на базу. В Минобороны отметили, что погибший офицер посмертно представлен к госнаграде, его семье окажут всю необходимую помощь.

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