Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о гибели генерала РФ в Сирии
Взрывное устройство сработало накануне в провинции Дэйр-эз-Зор, когда российская колонна возвращалась после выполнения гуманитарной миссии.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерала в Сирии. Дело под личный контроль взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Он отметил, что установить виновных не только служебный долг, но и дело чести.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования близким российского старшего военного советника в звании генерал-майора, который погиб в результате полученных ранений при выполнении служебного долга на территории Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел во время проведения гуманитарной акции в провинции Дэйр-эз-Зор. Российский военный в звании генерал-майора погиб при взрыве заложенной террористами мины. Еще двое военнослужащих получили ранения.
Взрывное устройство сработало на обочине, когда российская автоколонна возвращалась на базу. В Минобороны отметили, что погибший офицер посмертно представлен к госнаграде, его семье окажут всю необходимую помощь.
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