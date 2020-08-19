Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина пришла в бешенство от слов певицы Азизы, заявившей, что она когда-то была любовницей покойного актера. «Лживую соперницу» звезда буквально вызвала на бой.

На днях, участвуя в ток-шоу «На самом деле», артистка призналась, что в свое время Караченцов долго и упорно добивался ее расположения. Азиза вспоминала: ухаживал, действительно, красиво, поэтому отказать не решилась. Бурный роман двух звезд закончился внезапно: когда о нем узнала мама артистки.

«Люда (Поргина — Прим.ред.) знала о наших отношениях. Мне кажется, он и не скрывал… Но вскоре об этом узнала моя мама. Она сказала: „На чужой беде счастья не построишь“», — заявила звезда.

Сегодня о решении сбежать от Караченцова в Америку Азиза ни сколько не жалеет. Она твердо уверена, что не имела никакого права лишать отца подрастающего сына актера.

Instagram @aziza_info

Комментируя эти высказывания в интервью для «Собеседник.ru», Людмила Поргина не скрывала смеха и негодования. По ее словам, после смерти Николая Караченцова таких «любовниц» появилось сразу несколько. И каждая преследовала цель хоть как-то нажиться на звездном имени.

«Ха-ха-ха и еще три раза „ха“. Мне даже больше добавить нечего. Никакого романа между ними не было. Людям сейчас делать нечего, негде зарабатывать. Маразм какой-то просто! <…> Он даже и подумать не мог крутить с ней романы! Поймите, Азиза — это совсем другой мир. Мир шоу-бизнеса. Там другие мозги, другое воспитание», — возмущалась вдова актера.

Справедливости ради Поргина тут же заметила, что при жизни супруг, конечно, общался с Азизой. Порой, бывал на ее концертах и даже восхищался талантом, но не более того. Доказать свою правоту звезда готова на том же детекторе лжи, куда и пригласила оппонентку.

«Меня не обижает признание Азизы нисколько. Люди, извините, лживы. <…> Мне совершенно не страшно встретиться с Азизой лично. Я готова выйти с ней на бой. Более того, я сама хочу с ней встретиться на детекторе лжи. Посмотрим, как она чудно будет фантазировать», — подытожила Поргина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как реагировала вдова Николая Караченцова на его увлеченность женщинами при жизни.