Вдова Николая Караченцова 71-летняя Людмила Поргина утверждает, что никогда не ревновала супруга, пользующегося огромной популярностью у женщин. Об этом актриса рассказала в беседе с «Экспресс газетой».

По словам Людмилы Поргиной, она всегда старалась «ни на кого зла не держать». Знаменитость считает, что ее муж не виноват в том, что он был таким ярким и талантливым.

«Разве эти его женщины виноваты, что Коля их убивал своей сумасшедшей энергетикой? Если бы моего мужа не добивались другие женщины, разве ж он мне нужен был? Я всегда ходила гордая, что он у меня такой. И всегда знала, что по-настоящему любит он только меня!» — заявила супруга актера.

Николай Караченцов ушел из жизни осенью 2018 года. Людмила Поргина рассказала, что в день годовщины смерти замечательного артиста, умерла его любимая собака.

«Коля ее очень любил. И это было взаимно. Было видно, как она по нему скучает. Мы из приюта взяли другую», — сказала она.

Помимо новой собаки у Людмилы Поргиной «на иждивении» четыре попугая и шесть кошек. Недавно актриса пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса она лишилась части своих доходов, и ей теперь не на что кормить своих питомцев.

«Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак. Слава Богу, у меня есть невестка и сын, которые меня обеспечивают», — поделилась вдова Караченцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны последние слова актера Николая Караченцова.