«Разве эти женщины виноваты?» — вдова Николая Караченцова об увлечениях мужа

|
Ниса Мурзанаева
74

Легендарный актер ушел из жизни почти два года назад.

«Разве эти женщины виноваты?» — вдова Николая Караченцова об увлечениях мужа

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

Вдова Николая Караченцова 71-летняя Людмила Поргина утверждает, что никогда не ревновала супруга, пользующегося огромной популярностью у женщин. Об этом актриса рассказала в беседе с «Экспресс газетой».

По словам Людмилы Поргиной, она всегда старалась «ни на кого зла не держать». Знаменитость считает, что ее муж не виноват в том, что он был таким ярким и талантливым.

«Разве эти его женщины виноваты, что Коля их убивал своей сумасшедшей энергетикой? Если бы моего мужа не добивались другие женщины, разве ж он мне нужен был? Я всегда ходила гордая, что он у меня такой. И всегда знала, что по-настоящему любит он только меня!» — заявила супруга актера.

Николай Караченцов ушел из жизни осенью 2018 года. Людмила Поргина рассказала, что в день годовщины смерти замечательного артиста, умерла его любимая собака.

«Коля ее очень любил. И это было взаимно. Было видно, как она по нему скучает. Мы из приюта взяли другую», — сказала она.

Помимо новой собаки у Людмилы Поргиной «на иждивении» четыре попугая и шесть кошек. Недавно актриса пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса она лишилась части своих доходов, и ей теперь не на что кормить своих питомцев.

«Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак. Слава Богу, у меня есть невестка и сын, которые меня обеспечивают», — поделилась вдова Караченцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны последние слова актера Николая Караченцова.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
70.75
-0.35 78.55
0.29
ТОП-5 самых красивых девушек по знаку зодиака

Последние новости

17:26
Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
17:17
«Его понесло»: менеджер Костюшкина о его откровениях про изнасилование в детстве
17:09
Какие редчайшие раритеты обнаружены при демонтаже СКК в Петербурге — видео
16:58
Охота на головастиков: Павел Прилучный отправился на рыбалку с сыном
16:51
Попробуй ответь: 7 вопросов, с которыми справился Анатолий Вассерман
16:45
Том Круз и Илон Маск хотят снять боевик в космосе: подробности

Сейчас читают

Пульмонолог показал ТОП-5 упражнений для укрепления дыхательной системы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Тест: Угадайте советскую комедию по одному кадру

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок