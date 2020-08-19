Подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти
В защиту актера в Пресненском суде Москвы выступила актриса Татьяна Беркович.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Актриса Татьяна Беркович в ходе заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы обвинила адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского в разжигании ненависти.
Подруга заслуженного артиста РФ заявила, что представитель семьи Сергея Захарова превратил произошедшую трагедию в фарс.
«Господин Добровинский изначально превратил эту трагедию в фарс и нельзя этого допускать. То, что люди пострадали — один погиб, второй со сломанной судьбой, родственники погибшего, у которых жизнь изменилась раз и навсегда. Жизнь делится теперь до восьмого числа и после. И после она никогда-никогда не будет такой ни для кого. Ни один человек не остался безучастным. <…> (Процесс — Прим.ред.) превратился в клоунский цирк и фарс», — заявила Татьяна Беркович.
Приятельница Михаила Ефремова во время процесса добавила, что знакома с обвиняемым порядка 25 лет. По ее мнению, актер является сугубо положительным человеком. Татьяна Беркова искренне не может понять, почему создается негативный образ ее друга. Актриса уверена, что адвокат семьи Сергея Захарова разжигает излишнюю ненависть.
«Я не понимаю, почему создается такой образ Михаила, которому все равно. Сильнее, чем он сам себя наказывает, его никто не наказывает. То, что ты, Саша (Александр Добровинский — Прим.ред.) делаешь, ни в одни ворота не лезет. Я считаю, это самое отвратительное, что происходит сегодня здесь, пиар, что ли, давно громких дел не было. Саша разжигает ненависть», — заключила Татьяна Беркова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова пришел в ярость после вопроса об инсульте у актера.
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