Подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти

|
Василий Заика
167

В защиту актера в Пресненском суде Москвы выступила актриса Татьяна Беркович.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актриса Татьяна Беркович в ходе заседания по делу о «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы обвинила адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского в разжигании ненависти.

Подруга заслуженного артиста РФ заявила, что представитель семьи Сергея Захарова превратил произошедшую трагедию в фарс.

«Господин Добровинский изначально превратил эту трагедию в фарс и нельзя этого допускать. То, что люди пострадали — один погиб, второй со сломанной судьбой, родственники погибшего, у которых жизнь изменилась раз и навсегда. Жизнь делится теперь до восьмого числа и после. И после она никогда-никогда не будет такой ни для кого. Ни один человек не остался безучастным. <…> (Процесс — Прим.ред.) превратился в клоунский цирк и фарс», — заявила Татьяна Беркович.

Приятельница Михаила Ефремова во время процесса добавила, что знакома с обвиняемым порядка 25 лет. По ее мнению, актер является сугубо положительным человеком. Татьяна Беркова искренне не может понять, почему создается негативный образ ее друга. Актриса уверена, что адвокат семьи Сергея Захарова разжигает излишнюю ненависть.

«Я не понимаю, почему создается такой образ Михаила, которому все равно. Сильнее, чем он сам себя наказывает, его никто не наказывает. То, что ты, Саша (Александр Добровинский — Прим.ред.) делаешь, ни в одни ворота не лезет. Я считаю, это самое отвратительное, что происходит сегодня здесь, пиар, что ли, давно громких дел не было. Саша разжигает ненависть», — заключила Татьяна Беркова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Ефремова пришел в ярость после вопроса об инсульте у актера.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
19 авг
Свидетель защиты Михаила Ефремова фигурирует в деле о наркотиках
19 авг
«Я такого не говорил!» — Адвокат Ефремова пришел в ярость после вопроса об инсульте у актера
19 авг
Почему Михаил Ефремов не выразил соболезнования семье Сергея Захарова?
19 авг
«Он хороший человек!» — Сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова
19 авг
Рубля хватит: почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег
19 авг
Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить
18 авг
«Через 24 часа все восстанавливается»: невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова
18 авг
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
18 авг
Стал известен настоящий диагноз Ефремова при госпитализации
18 авг
Реинкарнация Ефремова: Добровинский о реакции актера в суде

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
Видео: пять НЛО заметил космонавт в небе Южного полушария
15:10
Классные руководители получат дополнительные выплаты
14:59
Сергей Соседов рассказал, почему Легкоступова внезапно исчезла со сцены в 90-х
14:58
Теперь «Зенит»: в Петербурге официально переименовали станцию метро
14:47
«Как 20?! Так быстро?» — Ургант показал повзрослевшую дочь
14:43
Столкновение в небе: как Лариса Савицкая выжила при падении с высоты 5000 метров

Сейчас читают

«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок