Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook планируемые Литвой санкции в отношении Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил в эфире национального радио, что в список лиц, которым собираются запретить въезд в страну, внесены 32 белорусских чиновника, включая и президента республики. Документ должен утвердить МВД Литвы.

«Скажу, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из силовых структур и ЦИК», — цитирует Линкявичюса «Sputnik Беларусь».

По мнению Марии Захаровой, появление такого списка лишний раз подтверждает вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала официальный представитель МИД России.

Facebook / Мария Захарова

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры стран Евросоюза отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии и договорились ввести персональные санкции в отношении тех, кто причастен к применению насилия во время протестов в Минске и других городах.