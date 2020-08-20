Губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса

Курский губернатор испытал на себе вакцину от COVID-19. О том, как решился на это и как себя чувствует после, он рассказал в эфире областного телеканала Сейм». Роман Старовойт признался, что решение стать участником испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» принял сам, обратившись в НИЦЭМ имени Гамалеи.

Губернатор Курска также рассказал о договоренности с Министерством здравоохранения РФ о том, чтобы подконтрольная ему область вошла в список пилотных регионов по вакцинации от коронавирусной инфекции в ноябре.

По словам Старовойта, после введения препарата первые три дня чувствовал першение в горле и ломоту, однако врачи предупредили, что это совершенно нормальная реакция организма. Прививку делают в плечо, никакого дискомфорта на месте укола губернатор не почувствовал.

«Две недели назад я перед отпуском, находясь в Москве, сделал прививку от коронавируса. Это двухкомпонентная прививка, через неделю мне нужно будет сделать вторую прививку, чтобы увидеть, как работает эта вакцина. После второй прививки у меня будет взят очередной анализ крови, где мы увидим титры и количество антител коронавируса», — сказал Старовойт.

По словам курского губернатора, когда в области заработает пилотный проект, первыми будут прививать медиков и людей из группы риска — педагогов, пожилых людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что добровольцы рассказали об участии в испытаниях вакцины.