«Сначала не узнал человека»: очевидцы о происшествии с Навальным — видео

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 281

Блогеру стало плохо, когда он летел из Томска в Москву.

Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников, 5-tv.ru

Сразу несколько очевидцев, бывших на борту самолета из Томска вместе с блогером Алексеем Навальным, поделились своими наблюдениями о случившемся. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, откуда блогера забрали в тяжелом состоянии в больницу.

Молодые люди рассказали, что не сразу узнали в госпитализированном пассажире Алексея.

«После вылета из Томска мужчина прошел в конец самолета, минут через двадцать, — рассказал свидетель. — Мне показалось, что это Навальный, а через час-полтора — вынужденная посадка в Омске, подъехала реанимация, в окно я увидел, что это был Навальный».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице Омска. Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, сообщила, что якобы блогер был отравлен. Официального заключения врачей пока нет. Проводятся необходимые исследования. Созван консилиум.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео, где Алексей Навальный кричит от боли.

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