Сразу несколько очевидцев, бывших на борту самолета из Томска вместе с блогером Алексеем Навальным, поделились своими наблюдениями о случившемся. Самолету пришлось экстренно садиться в Омске, откуда блогера забрали в тяжелом состоянии в больницу.

Молодые люди рассказали, что не сразу узнали в госпитализированном пассажире Алексея.

«После вылета из Томска мужчина прошел в конец самолета, минут через двадцать, — рассказал свидетель. — Мне показалось, что это Навальный, а через час-полтора — вынужденная посадка в Омске, подъехала реанимация, в окно я увидел, что это был Навальный».

Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице Омска. Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, сообщила, что якобы блогер был отравлен. Официального заключения врачей пока нет. Проводятся необходимые исследования. Созван консилиум.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео, где Алексей Навальный кричит от боли.