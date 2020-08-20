«Даже икру для него наметала»: как Воробей охмуряет Дроботенко

Юмористка Елена Воробей рассказала о неразделенных чувствах к коллеге Сергею Дроботенко. По словам актрисы, она перепробовала множество способов женить на себе давнего знакомого, но все попытки оказались тщетны.

«Я Сереге давно говорю, что я завидная невеста: жилплощадью обеспечена, руки золотые, ноги по колено в позолоте, неприхотлива в быту и все могу, все! Даже икру для него наметала, а он хариус воротит… говорит, переел», — пошутила Воробей.

К этому посту в Instagram она добавила фото, на котором действительно угощает Дроботенко красной икрой, а он сохраняет холодно-брезгливое выражение лица.

Instagram @vorobei_elena

«Лена, это Дева. Вам не надо, намучаетесь», — посоветовала Елене подписчица, сведущая в астрологии.

«А я Близнецы, кто кого? Нас больше», — настояла на своем пародистка.

Другой пользователь из числа знакомых сатирика дал артистке более дельный совет.

«Серегу голыми руками не возьмешь, там надо перчатки пыточные (в ЗАГСе у дежурной можно взять) и только под пытками, с мольбами о пощаде, может быть из него и выбьешь признание в любви. И то, только к юмору, сцене и зрителю», — написал юзер.

«Мы на днях встречаемся, идем в ресторан. Я зайду в секс-шоп, прикуплю там краги с шипами», — обнадежила автор поста.

Еще один поклонник намекнул Воробей, что связать себя узами брака с ней Дроботенко мешает сексуальная ориентация.

«Он к девчонкам ровно дышит», — заявил подписчкик.

«Да я бы не сказала, дыхание учащается точно при моем приближении. И пульс учащается. Шансы есть», — не сдалась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Воробей показала архивное фото с Гальцевым и «Чайниками».