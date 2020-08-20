Нездоровая активность: НАТО стягивает войска к границам Норвегии

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Василий Заика
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Североатлантический альянс все чаще проводит боевые учения в Баренцевом и Норвежском морях.

Фото, видео: Twitter @NATO_MARCOM

НАТО проявляет нездоровую активность и стягивает войска к границам Норвегии под предлогом «русской угрозы», сообщает ФАН. Отмечается, что Североатлантический альянс, по мнению представителей МИД РФ, целенаправленно накачивает скандинавское королевство военным контингентом.

Блок готовит северный плацдарм и все чаще проводит в регионе масштабные маневры, а также осуществляет разведывательные миссии. В Норвегии дислоцируется все больше атомных подводных лодок и устанавливаются мощные радиолокационные станции.

Эксперты отмечают, что НАТО наращивает интенсивность боевых учений в Баренцевом и Норвежском морях с задействованием флота. Кроме того, активность разведывательных судов и авиации США регистрируется неподалеку от границы с Россией.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что все действия Североатлантического альянса направлены на милитаризацию Арктики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские пограничники остановили корвет НАТО в Черном море одним сообщением.

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