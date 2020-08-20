Адвокат Ефремова заявил, что водитель сидевший в машине актера, установлен
По словам Эльмана Пашаева, этот человек довольно известный.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев после очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП во время общения с журналистами заявил, что водитель, сидевший в машине актера установлен. По словам защитника Ефремова, этот человек довольно известный, пишет РИА Новости.
«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — сказал Пашаев, - «У меня основные выводы позже будут, вы опять удивитесь Это вообще-то изюминка».
Во время заседания в Пресненском суде Москвы Пашаев говорил о том, что следствие не провело должную проверку по факту нахождения Ефремова на водительском сидении в момент ДТП.
«Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту», — сказал он.
В суде был также допрошен свидетель зашиты, который уверял, что в момент аварии за рулем авто был не Ефремов, а кто-то другой, а сам актер якобы в тот момент был на пассажирском сидении.
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