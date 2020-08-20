Адвокат Ефремова заявил, что водитель сидевший в машине актера, установлен

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 173

По словам Эльмана Пашаева, этот человек довольно известный.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев после очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП во время общения с журналистами заявил, что водитель, сидевший в машине актера установлен. По словам защитника Ефремова, этот человек довольно известный, пишет РИА Новости.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — сказал Пашаев, - «У меня основные выводы позже будут, вы опять удивитесь Это вообще-то изюминка».

Во время заседания в Пресненском суде Москвы Пашаев говорил о том, что следствие не провело должную проверку по факту нахождения Ефремова на водительском сидении в момент ДТП.

«Материалами дела подтверждается, что в машине Ефремова при ДТП сработали две подушки безопасности. Также на руле присутствуют отпечатки пальцев, не принадлежащих артисту», — сказал он.

В суде был также допрошен свидетель зашиты, который уверял, что в момент аварии за рулем авто был не Ефремов, а кто-то другой, а сам актер якобы в тот момент был на пассажирском сидении.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
20 авг
«Думаю, приговор будет обвинительный»: Добровинский о допросе тайного свидетеля
20 авг
Свидетель Пашаева не смог найти себя на записи с места ДТП
20 авг
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
20 авг
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
20 авг
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова
20 авг
Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова
20 авг
«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения
20 авг
Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей
20 авг
Маски сорваны? Сегодня выступит ключевой свидетель защиты по Ефремову
19 авг
Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
«Просто умирает»: Жена экс-солиста «Ласкового мая» о состоянии мужа
22:58
Адвокат Ефремова заявил, что водитель сидевший в машине актера, установлен
22:43
Специалисты из центра им. Пирогова приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
22:27
Муж Пелагеи показал, как проводит время с новой пассией — фото
22:16
Как устроиться на работу без нужной квалификации — лайфхаки от специалиста по HR
22:00
Баня, вечеринки и алкоголь: Хронология передвижения Навального до госпитализации

Сейчас читают

Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок