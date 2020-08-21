Джо Байден официально подтвердил участие в президентских выборах

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Софья Зуева
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Выборы главы государства пройдут в Штатах 3 ноября.

Джо Байден официально подтвердил участие в президентских выборах

Фото: www.globallookpress.com / Democratic National Convention V

Предвыборная гонка в США набирает обороты. О своем участии в выборах, теперь уже на официальном уровне, сообщил экс-вице-президент Джо Байден. Он будет выдвигаться от Демократической партии, передает CNN.

«Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», — заявил Байден на съезде партии ослов-демократов.

Мероприятие провели в онлайн-формате из-за пандемии, а потому оно прошло без привычной для подобных событий торжественности.

Кандидат в президенты пообещал победить «эпоху тьмы», если ему удастся набрать на грядущих выборах подавляющее количество голосов.

«Если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы»,— заявил Байден.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джозефа Байдена утвердили в качестве кандидата в президенты США на общенациональном съезде демократической партии.

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