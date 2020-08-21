Найдены фотографии еще одной аварии с участием Михаила Ефремова

Известный актер Михаил Ефремов не первый раз попадает в ДТП на своем Jeep Grand Cheroke. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии с места аварии, которая произошла 22 октября 2019 года.

Ефремов на Малой Бронной улице столкнулся с другим автомобилем. Тогда ему удалось решить вопрос мирно и не придавая огласке, поэтому в поле зрения ГИБДД этот дорожный случай не попал.

К слову, пил ли перед этим актер неизвестно, однако после этого он зашел в ближайший же ресторан и принял «на грудь».

Редакция 5-tv.ru ищет свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия.

Вечером 8 июня 2020 года будущи в сильном алкогольном опьянении Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Grand Cheroke актера вылетел на встречную полосу, где в лобовую протаранил «Ладу». Водитель отечественной легковушки Сергей Захаров умер от полученных травм той же ночью в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело о ДТП рассматривается в Пресненском суде столицы.