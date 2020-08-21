Найдены фотографии еще одной аварии с участием Михаила Ефремова
В октябре 2019 года будучи за рулем все того же Jeep Grand Cherokee устроил ДТП на Малой Бронной улице в Москве.
Фото: ТАСС / Шеметов Максим
Известный актер Михаил Ефремов не первый раз попадает в ДТП на своем Jeep Grand Cheroke. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии с места аварии, которая произошла 22 октября 2019 года.
Ефремов на Малой Бронной улице столкнулся с другим автомобилем. Тогда ему удалось решить вопрос мирно и не придавая огласке, поэтому в поле зрения ГИБДД этот дорожный случай не попал.
К слову, пил ли перед этим актер неизвестно, однако после этого он зашел в ближайший же ресторан и принял «на грудь».
Редакция 5-tv.ru ищет свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия.
Вечером 8 июня 2020 года будущи в сильном алкогольном опьянении Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Grand Cheroke актера вылетел на встречную полосу, где в лобовую протаранил «Ладу». Водитель отечественной легковушки Сергей Захаров умер от полученных травм той же ночью в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело о ДТП рассматривается в Пресненском суде столицы.
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