Волочкова «на крыльях любви» отправилась в путешествие с женихом — фото

|
Анастасия Шадская
19

Балерина собирается снова пойти под венец 20 октября.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Уже некоторое время балерина Анастасия Волочкова будоражит рассказами о замужестве всю свою миллионную аудиторию в Instagram. При этом показывать жениха она не собирается, а теперь и вовсе сообщила о начале их свадебного путешествия, хотя церемония должна состояться только через несколько месяцев.

У себя на странице скандально известная танцовщица выложила снимок в одном из любимых нарядов последних дней — белом платье в пол с цветочным орнаментом. В руках у нее букет роз.

«Это путешествие без приключений не началось, — заинтриговала всех Волочкова. — Но без приключений моя жизнь скучна! Лечу на крыльях радости и любви».

Instagram @volochkova_art

Что именно случилось с балериной, непонятно. Комментарии к фото, как и ко всем ее последним постам закрыты. Пока поклонникам остается ждать новых откровений о личной жизни звезды.

Никто еще не видел лица ее возлюбленного. Изредка в постах и сторис он мелькает «по частям» — в последний раз Волочкова показала его руку. На днях она заявила, что ждать свадьбы ради медового месяца не будет, поэтому поедет в него до церемонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова ждет суда по иску бывшего любовника.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:03
Волочкова «на крыльях любви» отправилась в путешествие с женихом — фото
3:37
Под завалами дома в Ярославле обнаружили тело ребенка
3:27
Попрощалась с карьерой? Загитова не будет участвовать на этапах Кубка России
3:03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
2:57
Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию
2:34
При взрыве газа в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств

Сейчас читают

Любви — 17 лет: Тарзан опубликовал трогательное свадебное видео с Королевой
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок