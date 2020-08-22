Волочкова «на крыльях любви» отправилась в путешествие с женихом — фото
Балерина собирается снова пойти под венец 20 октября.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Уже некоторое время балерина Анастасия Волочкова будоражит рассказами о замужестве всю свою миллионную аудиторию в Instagram. При этом показывать жениха она не собирается, а теперь и вовсе сообщила о начале их свадебного путешествия, хотя церемония должна состояться только через несколько месяцев.
У себя на странице скандально известная танцовщица выложила снимок в одном из любимых нарядов последних дней — белом платье в пол с цветочным орнаментом. В руках у нее букет роз.
«Это путешествие без приключений не началось, — заинтриговала всех Волочкова. — Но без приключений моя жизнь скучна! Лечу на крыльях радости и любви».
Что именно случилось с балериной, непонятно. Комментарии к фото, как и ко всем ее последним постам закрыты. Пока поклонникам остается ждать новых откровений о личной жизни звезды.
Никто еще не видел лица ее возлюбленного. Изредка в постах и сторис он мелькает «по частям» — в последний раз Волочкова показала его руку. На днях она заявила, что ждать свадьбы ради медового месяца не будет, поэтому поедет в него до церемонии.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова ждет суда по иску бывшего любовника.
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