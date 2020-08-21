Минздрав опроверг возможность предзаказа вакцины от COVID-19

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 11

В ведомстве предупредили об опасности покупки лекарств у частных лиц.

Фото, видео: ТАСС / Zeljko Lukunic/PIXSELL; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

В сети появились рекламные объявления о предзаказе вакцины от коронавируса и предложении сделать прививку. Не откликаться на подобные сообщения призвали граждан страны в Минздраве РФ. Как заявил 5-tv.ru помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, использование предложенных средств может быть опасно для здоровья. Сведения, распространяемые в сети, не соответствуют действительности.

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми», — сказал Кузнецов.

Распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься Минздрав России, напомнил помощник главы ведомства. По его словам, сейчас производство препарата идет на нескольких площадках.

«Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования», — заключил Кузнецов.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации препарата. Предполагается, что массовая вакцинация начнется в январе–феврале 2021 года. Тем не менее уже в конце августа ампулы начнут выдавать сотрудникам медицинских учреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как оценил российскую вакцину от COVID-19 эпидемиолог из Китая.

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