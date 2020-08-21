Адвокат и заслуженный артист России Генрих Падва прокомментировал 5-tv.ru новость об отказе актера Михаила Ефремова от услуг Эльмана Пашаева.

«Миша правильно делает, что хочет сменить адвоката, — заявил Падва. — То, что делает Пашаев, просто возмутительно. Он „убивает“ клиента!»

Генриху Падве сейчас 89 лет, и он уже отошел от участия в судах, а в противном случае обязательно взялся бы за дело Ефремова сам.

«Полно прекрасных адвокатов, — считает правозащитник. — Если он ко мне обратится, я могу посоветовать».

После многочисленных неудач Эльмана Пашаева на проходящих в Пресненском суде Москвы заседаниях, Михаил Ефремов заявил о замене юриста. Накануне ключевой свидетель дал показания, которые должны были полностью оправдать артиста. Однако они не были засчитаны судом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов перевел всем пострадавшим в ДТП по 200 тысяч рублей.