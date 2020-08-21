«Миша правильно делает!» — адвокат Падва о решении Ефремова сменить защитника
После многочисленных неудач Эльмана Пашаева артист заявил о замене юриста.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Адвокат и заслуженный артист России Генрих Падва прокомментировал 5-tv.ru новость об отказе актера Михаила Ефремова от услуг Эльмана Пашаева.
«Миша правильно делает, что хочет сменить адвоката, — заявил Падва. — То, что делает Пашаев, просто возмутительно. Он „убивает“ клиента!»
Генриху Падве сейчас 89 лет, и он уже отошел от участия в судах, а в противном случае обязательно взялся бы за дело Ефремова сам.
«Полно прекрасных адвокатов, — считает правозащитник. — Если он ко мне обратится, я могу посоветовать».
После многочисленных неудач Эльмана Пашаева на проходящих в Пресненском суде Москвы заседаниях, Михаил Ефремов заявил о замене юриста. Накануне ключевой свидетель дал показания, которые должны были полностью оправдать артиста. Однако они не были засчитаны судом.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов перевел всем пострадавшим в ДТП по 200 тысяч рублей.
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