Экс-адвокат Ефремова заявил, что актер «завязал» с алкоголем

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Андрей Чапыгин
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Эльман Пашаев рассказал некоторые подробности резонансного дела.

Экс-адвокат Ефремова заявил, что актер «завязал» с алкоголем

Фото: ТАСС

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Эльман Пашаев, еще недавно представлявший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил, что его бывший клиент не пьет алкоголесодержащие напитки во время домашнего ареста. Это и другие подробности защитник раскрыл в эфире телеканала «Россия 1».

Так, в самом начале диалога Пашаев отметил, что Ефремов не отказывался от его услуг: адвокат все еще остается его «главным консультантом». По его словам, общественность «вводят в заблуждение».

Также некоторые журналисты, присутствовавшие на последнем заседании, заметили, что от актера пахло алкоголем в зале суда. В ответ на это адвокат сообщил, что Ефремов не употреблял алкоголь, находясь дома.

«Я готов инициировать анализы, чтобы это подтвердилось», — отметил Пашаев.

По поводу же стратегии, которую сейчас будет придерживаться сторона защиты, адвокат отметил, что они ждут от суда профессионализма и беспристрастного рассмотрения дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эльман Пашаев расписался в верности Михаилу Ефремову.

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