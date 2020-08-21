Экс-адвокат Ефремова заявил, что актер «завязал» с алкоголем
Эльман Пашаев рассказал некоторые подробности резонансного дела.
Фото: ТАСС
Адвокат Эльман Пашаев, еще недавно представлявший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, заявил, что его бывший клиент не пьет алкоголесодержащие напитки во время домашнего ареста. Это и другие подробности защитник раскрыл в эфире телеканала «Россия 1».
Так, в самом начале диалога Пашаев отметил, что Ефремов не отказывался от его услуг: адвокат все еще остается его «главным консультантом». По его словам, общественность «вводят в заблуждение».
Также некоторые журналисты, присутствовавшие на последнем заседании, заметили, что от актера пахло алкоголем в зале суда. В ответ на это адвокат сообщил, что Ефремов не употреблял алкоголь, находясь дома.
«Я готов инициировать анализы, чтобы это подтвердилось», — отметил Пашаев.
По поводу же стратегии, которую сейчас будет придерживаться сторона защиты, адвокат отметил, что они ждут от суда профессионализма и беспристрастного рассмотрения дела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эльман Пашаев расписался в верности Михаилу Ефремову.
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