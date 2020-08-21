«Я его не брошу»: Пашаев расписался в верности Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев готов дождаться, когда актер Михаил Ефремов выберет себе нового представителя для суда. Если у того возникнут сложности, он будет снова рядом с артистом.

«Если он не найдет замену, я его не брошу, — заверил юрист представителей СМИ и подтвердил, что не возражает против намерений клиента. — Это его право».

Последние заседания по делу о громком ДТП с участием Ефремова идут явно не в его пользу. Так, данные накануне показания свидетеля, которого Пашаев считал ключевым, не были приняты судом. После этого артист заявил о желании сменить защитника.

По мнению актера, к его адвокатам все относятся изначально предвзято. Согласен с этим и Пашаев — найти ему замену будет непросто. Он и сам изначально не планировал оказаться на этом месте.

«До утра меня уговаривали, чтобы я пошел в это дело, — заявил он. — Я же не хотел, я вам говорил, из-за резонансности дела я не хотел этим заниматься».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение прославленного адвоката Генриха Падвы о поиске замены Пашаеву у Михаила Ефремова.