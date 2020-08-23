«Обеспечит второе пришествие»: Пушков высмеял предвыборные обещания Джо Байдена

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Молодцова Анна
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Сенатор считает, что ни один пункт из программы кандидата на пост президента США нельзя выполнить.

«Обеспечит второе пришествие»: Пушков высмеял предвыборные обещания Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Democratic National Convention v

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Так, недавно американский политик пообещал, что на посту главы государства сможет «обуздать» коронавирус, решить проблему бедности, изменения климата и расизма.

В свою очередь, Пушков скептически отметил, что Байден, помимо всего прочего, забыл добавить, что «обеспечит второе пришествие».

«Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика», — написал сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Twitter @Alexey_Pushkov

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. От республиканской партии в них будет участвовать действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп назвал российского президента Владимира Путина «шахматистом мирового класса».

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