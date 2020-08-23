Видео с места гибели пяти человек, провалившихся в выгребную яму под Воронежем

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 43

Следственный комитет начал проверку по факту трагического инцидента.

Фото, видео: 5-tv.ru

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пяти человек в выгребной яме  в Воронежской области.  Трагический инцидент, случившийся в поселке совхоза Воронежский в Новоусманском районе региона унес жизни двух детей и троих взрослых.

«В Настоящее время следователи Следственного комитета находятся на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Данное происшествие находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального Следсттвенного Управления, который также прибыл на место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ по взаимодействию со СМИ Андрикевич Елена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная мать из Новгородской области утопила в ведре двух новорожденных младенцев и выбросила тела в выгребную яму.

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