Видео с места гибели пяти человек, провалившихся в выгребную яму под Воронежем
Следственный комитет начал проверку по факту трагического инцидента.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Следственный комитет начал проверку по факту гибели пяти человек в выгребной яме в Воронежской области. Трагический инцидент, случившийся в поселке совхоза Воронежский в Новоусманском районе региона унес жизни двух детей и троих взрослых.
«В Настоящее время следователи Следственного комитета находятся на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Данное происшествие находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального Следсттвенного Управления, который также прибыл на место происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ по взаимодействию со СМИ Андрикевич Елена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетная мать из Новгородской области утопила в ведре двух новорожденных младенцев и выбросила тела в выгребную яму.
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