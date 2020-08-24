«И спелись, и спились»: Крутой посмеялся над трио Галкина, Баскова и Мазаева

Необычное исполнение Максимом Галкиным и Николаем Басковым хита «Я люблю тебя до слез» получило неоднозначную оценку автора музыки этой песни — Игоря Крутого.

Юморист выложил в Instagram видео, на котором запечатлен момент подготовки к неизвестному празднику. Артисты поют на оборудованной в лесу сцене с группой «Моральный кодекс» и ее лидером Сергеем Мазаевым. Трек, ставший визитной карточкой Александра Серова еще с начала 2000-х годов вошел в репертуар рок-коллектива. Однако Галкин и Басков потеснили фронтмена и большую часть композиции вытянули сами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 29 Июн 2020 в 4:18 PDT

«Спелись», — коротко охарактеризовал номер шоумен.

Звезды вели себя на сцене раскрепощенно и весело. Из-за этого многие зрители пришли к выводу, что вокалисты нетрезвы. С этой точкой зрения согласился и композитор.

«И спелись, и спились», — прокомментировал Крутой.

Мнения поклонников разделились надвое. Многие в комментариях написали выступающим «браво». Немало нашлось и тех, кто призвал более не посягать на музыкальное произведение, поскольку перепеть Серова им не удалось.

«Ребята прикалываются. Молодцы, умеют веселиться»;

«А что, хорошо спели. Браво!»

«Серова не перепеть»;

«Ужас, не пойте классику, лучше оригинала не будет. Понятно, что прикол, но испоганили, лучше Серова никто не споет!», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин показал, чем Пугачева с сыном занимаются в саду.