В Петербурге пьяного девятилетнего инвалида нашли лежащим посреди улицы

Пьяного девятилетнего инвалида нашли в Петербурге лежащим посреди улицы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 22 августа около дома на Петергофском шоссе в Красносельском районе.

Неравнодушные прохожие вызвали на место полицейских и бригаду скорой помощи. Ребенок в срочном порядке был госпитализирован и помещен в реанимацию. Медики диагностировали у мальчика острое отравление этанолом.

Стражи порядка выяснили, что пострадавший проживает на съемной квартире с четырехмесячной сестрой, 26-летней матерью и ее 35-летним сожителем. Накануне злополучного дня женщина с избранником и детьми находились на своем садовом участке, где злоупотребляли спиртным и курили запрещенные вещества. В определенный момент горе-мамаша вместе с малолетней дочерью уехали, оставив мальчика в инвалидной коляске без присмотра.

Когда на следующее утро ее сожитель заявился домой один, женщина почувствовала неладное и вместе с возлюбленным поехала в садоводство. На месте парочка узнала, что ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области отметили, что в отношении матери мальчика и ее сожителя были составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Кроме того, женщину привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать истощенного малыша из Крыма обвинила детдом в его болезнях.