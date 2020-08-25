Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?

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Виктория Андреева
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Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов и вирусолог Анатолий Альтштейн объяснили принцип работы защитного механизма человека.

Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Тема:
Эпидемия коронавируса

Повторное инфицирование коронавирусом возможно лишь при наличии одного главного фактора, утверждает главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Как передает Interfax, речь идет о состоянии иммунной системы человека.

Еще месяц назад в беседе со СМИ эксперт отметил, что повторное инфицирование COVID-19 — явление крайне редкое. Предполагалось, что связано оно с особенностями иммунитета конкретного пациента, а потому с точностью предсказать вероятность заболевания не представлялось возможным. Уверенность была лишь в том, что именно вакцина поможет таким людям снизить риск инфицирования или, как минимум, обеспечить легкое течение болезни.

Сегодня же есть четкое понимание, кто именно склонен к повторному инфицированию. И это — люди с сильно ослабленным иммунитетом, неспособным вырабатывать достаточное количество антител к COVID-19.

Данное мнение поддерживает и ведущий вирусолог Анатолий Альтштейн. Принцип неэффективной работы организма в данном случае медик объяснил на примере болезни главы республики Тува Шолбана Кара-оола в интервью URA.RU. Как известно, чиновник признавался, что сейчас переносит коронавирус хуже, чем при первом инфицировании.

«Нейтрализующие антитела у губернатора упали, и при повторном заражении у него могло быть усиление инфекции. Головные боли тоже являются серьезным симптомом», — отметил Альтштейн.

А также добавил, что данный фактор ни в коем случае нельзя принимать как свидетельство мутации вируса. Сам Кара-олл позже утверждал, что также считает причиной инфицирования слишком слабый иммунитет, восстановить который не удалось из-за больших рабочих нагрузок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили о значительном «омоложении» коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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