Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов и вирусолог Анатолий Альтштейн объяснили принцип работы защитного механизма человека.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Повторное инфицирование коронавирусом возможно лишь при наличии одного главного фактора, утверждает главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Как передает Interfax, речь идет о состоянии иммунной системы человека.
Еще месяц назад в беседе со СМИ эксперт отметил, что повторное инфицирование COVID-19 — явление крайне редкое. Предполагалось, что связано оно с особенностями иммунитета конкретного пациента, а потому с точностью предсказать вероятность заболевания не представлялось возможным. Уверенность была лишь в том, что именно вакцина поможет таким людям снизить риск инфицирования или, как минимум, обеспечить легкое течение болезни.
Сегодня же есть четкое понимание, кто именно склонен к повторному инфицированию. И это — люди с сильно ослабленным иммунитетом, неспособным вырабатывать достаточное количество антител к COVID-19.
Данное мнение поддерживает и ведущий вирусолог Анатолий Альтштейн. Принцип неэффективной работы организма в данном случае медик объяснил на примере болезни главы республики Тува Шолбана Кара-оола в интервью URA.RU. Как известно, чиновник признавался, что сейчас переносит коронавирус хуже, чем при первом инфицировании.
«Нейтрализующие антитела у губернатора упали, и при повторном заражении у него могло быть усиление инфекции. Головные боли тоже являются серьезным симптомом», — отметил Альтштейн.
А также добавил, что данный фактор ни в коем случае нельзя принимать как свидетельство мутации вируса. Сам Кара-олл позже утверждал, что также считает причиной инфицирования слишком слабый иммунитет, восстановить который не удалось из-за больших рабочих нагрузок.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили о значительном «омоложении» коронавируса.
- 24 авг
- Массовый концерт в пандемию устроили в Германии. Насколько это безопасно?
- 24 авг
- Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
- 24 авг
- Детский спорт и COVID-19: тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам
- 24 авг
- Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
- 24 авг
- У излечившихся от COVID-19 пациентов «следы» вируса обнаружили в сердце
- 23 авг
- «Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение
- 23 авг
- У артистов театра имени Вахтангова обнаружен коронавирус
- 22 авг
- Польша возобновляет авиасообщение с Россией
- 21 авг
- Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
- 21 авг
- В комитете по образованию Петербурга не исключают перехода на «дистанционку»
Читайте также
60%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?