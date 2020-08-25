Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?

Повторное инфицирование коронавирусом возможно лишь при наличии одного главного фактора, утверждает главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Как передает Interfax, речь идет о состоянии иммунной системы человека.

Еще месяц назад в беседе со СМИ эксперт отметил, что повторное инфицирование COVID-19 — явление крайне редкое. Предполагалось, что связано оно с особенностями иммунитета конкретного пациента, а потому с точностью предсказать вероятность заболевания не представлялось возможным. Уверенность была лишь в том, что именно вакцина поможет таким людям снизить риск инфицирования или, как минимум, обеспечить легкое течение болезни.

Сегодня же есть четкое понимание, кто именно склонен к повторному инфицированию. И это — люди с сильно ослабленным иммунитетом, неспособным вырабатывать достаточное количество антител к COVID-19.

Данное мнение поддерживает и ведущий вирусолог Анатолий Альтштейн. Принцип неэффективной работы организма в данном случае медик объяснил на примере болезни главы республики Тува Шолбана Кара-оола в интервью URA.RU. Как известно, чиновник признавался, что сейчас переносит коронавирус хуже, чем при первом инфицировании.

«Нейтрализующие антитела у губернатора упали, и при повторном заражении у него могло быть усиление инфекции. Головные боли тоже являются серьезным симптомом», — отметил Альтштейн.

А также добавил, что данный фактор ни в коем случае нельзя принимать как свидетельство мутации вируса. Сам Кара-олл позже утверждал, что также считает причиной инфицирования слишком слабый иммунитет, восстановить который не удалось из-за больших рабочих нагрузок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили о значительном «омоложении» коронавируса.