Участие Пашаева в суде по Ефремову не повлияет на уголовное дело против него
Соответствующее заявление сделал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, прокомментировал заявление Эльмана Пашаева, в котором тот сообщил, что ему угрожают уголовным делом из-за защиты звезды.
По словам Добровинского, для уголовного производства необходимы веские причины, к которым не относится участие или неучастие Пашаева в резонансном деле, пишет ТАСС.
«Уголовное дело — это не будильник. Чтобы его завести, нужны основания. Если такие основания есть, и правоохранительные органы посчитают их достаточными для возбуждения уголовного дела, то участие или неучастие в процессе по обвинению Михаила Ефремова едва ли сможет повлиять на это решение и наоборот», — заявил адвокат.
Ранее Эльман Пашаев написал заявление в генпрокуратуру с просьбой защитить его от неизвестных, которые якобы угрожали ему уголовным делом, если он продолжит защищать артиста.
Помимо этого, 5-tv.ru рассказывал, что на Пашаева, по словам Добровинского, уже написано около восьми заявлений о совершенных им преступлениях.
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