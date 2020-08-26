Участие Пашаева в суде по Ефремову не повлияет на уголовное дело против него

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Андрей Чапыгин
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Соответствующее заявление сделал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Участие Пашаева в суде по Ефремову не повлияет на уголовное дело против него

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, прокомментировал заявление Эльмана Пашаева, в котором тот сообщил, что ему угрожают уголовным делом из-за защиты звезды. 

По словам Добровинского, для уголовного производства необходимы веские причины, к которым не относится участие или неучастие Пашаева в резонансном деле, пишет ТАСС

«Уголовное дело — это не будильник. Чтобы его завести, нужны основания. Если такие основания есть, и правоохранительные органы посчитают их достаточными для возбуждения уголовного дела, то участие или неучастие в процессе по обвинению Михаила Ефремова едва ли сможет повлиять на это решение и наоборот», — заявил адвокат.

Ранее Эльман Пашаев написал заявление в генпрокуратуру с просьбой защитить его от неизвестных, которые якобы угрожали ему уголовным делом, если он продолжит защищать артиста. 

Помимо этого, 5-tv.ru рассказывал, что на Пашаева, по словам Добровинского, уже написано около восьми заявлений о совершенных им преступлениях.

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