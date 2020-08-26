«Ехали устраивать революцию»: Как Гармаш и Стебунов оказались на месте ДТП с Ефремовым
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, куда на самом деле направлялись знаменитые актеры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, рассказал, почему сразу несколько известных актеров Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Дарья Белоусова моментально оказались на месте "смертельного" ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Об этом адвокат сообщил в беседе с KP.RU.
По словам Добровинского, встреча не была случайной. Артисты направлялись в театр «Современник», который находится неподалеку.
«Дело в том, что в театр „Современник“ пришел новый худрук, с которым коллектив после ухода великой Галины Волчек не сработался. И актеры ехали устраивать революцию, переворот в театре. Если посмотреть на карту, „Современник“ находится в 15 минутах езды от места аварии. Видимо, поэтому артисты, живущие в разных точках Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте», — делится предположениями адвокат.
Также появилась информация, что Сергею Гармашу пришлось покинуть театр из-за шантажа Чулпан Хаматовой. Якобы актриса угрожала рассказать общественности, что именно Гармаш был за рулем автомобиля, а Ефремов — как раз на пассажирском сидении. Эту информацию Добровинский подтвердить не смог. По его словам, он не слышал подобных сведений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще ездил за рулем автомобиля Михаила Ефремова.
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