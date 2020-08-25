Стало известно, кто еще ездил в машине Михаила Ефремова
Заслуженный артист РФ не раз признавался, что доверял руль своего авто другим людям.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Адвокат устроившего «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью сайту KP.RU утверждал, что в машине актера в злополучный момент могли находиться другие люди.
Помимо прочего, защитник заслуженного артиста РФ продолжает настаивать, что лицо, находившееся за рулем Jeep, уже установлено.
«Это весьма известный, непростой человек. Позже вы все узнаете», — заявил Эльман Пашаев.
Несмотря на это, адвокат в судебном процессе никаких доказательств указанным фактам не представил. Остается лишь догадываться — это очередной «финт» защитника обвиняемого, либо он действительно обладает некой информацией.
Издание отмечает, что Михаил Ефремов и его жена Софья Кругликова признавались, что актер — любитель горячительного. Именно по этой причине он якобы садил за руль приятелей в качестве «трезвого водителя».
Уже известно, что чаще всего Михаил Ефремов оплачивал квитанции парковки сам. Но, бывали случаи, когда деньги переводили Софья Кругликова и директор знаменитости Татьяна Глаголева. Также парковкой Jeep занимался сотрудник излюбленного бара актера Ulysses.
Кроме того, в парковочном биллинге засветились телефоны актрисы Марины Александровой и бывшей супруги друга Михаила Ефремова Ивана Стебунова. Также фигурирует еще одна коллега по цеху Ольга Квашенникова. Стоит подчеркнуть, что указанные выше данные не относятся ко дню смертельного ДТП. Вся информация была накоплена за несколько последних лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-судья оценил оптимальный срок, который светит Ефремову.
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