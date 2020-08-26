Видео: последствия смертельного ДТП с пассажирским автобусом в Калмыкии

5-tv.ru публикует видео последствий смертельного ДТП с пассажирским автобусом на трассе в Калмыкии. Авария произошла ночью 26 августа на 38 километре автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан.

По невыясненным пока обстоятельствам, водитель автобуса Neoplan, выполнявший рейс из Махачкалы в Москву, «догнал» идущий впереди КАМАЗ с прицепом. На кадрах видно, что после мощного удара передняя часть пассажирского транспортного средства оказалась вскрыта, как консервная банка. У автобуса выбиты стекла и сильно деформированы кузовные детали. Прицеп большегруза также получил механические повреждения.

В результате ДТП погибли трое пассажиров автобуса — мужчина и две женщины, еще пять человек получили различные травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время по факту произошедшего инициирована проверка. Автоинспекторы и следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Калмыкии.