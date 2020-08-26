Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19

Казахстан выкупит у России крупную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» как только будут завершены все стадии ее испытания. Соответствующее соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема препарата заключила казахстанская компания «СК-Фармация», передает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе правительства республики в среду, 26 августа, документ был подписан в Москве в рамках визита правительственной делегации Казахстана. Отмечается, что поставщиком вакцины от COVID-19 выступит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Уточняется, что некоторым гражданам иностранного государства препарат достанется абсолютно бесплатно.

«Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита состоялись переговоры глав Минздрава РФ Михаила Мурашко и Казахстана Алексея Цоя. Министры обсудили политику взаимодействия по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и по итогам встречи подписали договор о сотрудничестве.

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