Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19
Поставщиком препарата выступит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Казахстан выкупит у России крупную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» как только будут завершены все стадии ее испытания. Соответствующее соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема препарата заключила казахстанская компания «СК-Фармация», передает РИА Новости.
Как пояснили в пресс-службе правительства республики в среду, 26 августа, документ был подписан в Москве в рамках визита правительственной делегации Казахстана. Отмечается, что поставщиком вакцины от COVID-19 выступит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Уточняется, что некоторым гражданам иностранного государства препарат достанется абсолютно бесплатно.
«Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках визита состоялись переговоры глав Минздрава РФ Михаила Мурашко и Казахстана Алексея Цоя. Министры обсудили политику взаимодействия по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и по итогам встречи подписали договор о сотрудничестве.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что представляет собой российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», о ее сроках годности и побочных эффектах.
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