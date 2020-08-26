Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19

|
Виктория Андреева
57

Поставщиком препарата выступит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Казахстан заказал у России крупную партию вакцины от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Казахстан выкупит у России крупную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» как только будут завершены все стадии ее испытания. Соответствующее соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема препарата заключила казахстанская компания «СК-Фармация», передает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе правительства республики в среду, 26 августа, документ был подписан в Москве в рамках визита правительственной делегации Казахстана. Отмечается, что поставщиком вакцины от COVID-19 выступит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Уточняется, что некоторым гражданам иностранного государства препарат достанется абсолютно бесплатно.

«Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после прохождения вакциной всех стадий клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках визита состоялись переговоры глав Минздрава РФ Михаила Мурашко и Казахстана Алексея Цоя. Министры обсудили политику взаимодействия по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией и по итогам встречи подписали договор о сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что представляет собой российская вакцина от COVID-19 «Спутник V», о ее сроках годности и побочных эффектах.

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 авг
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
25 авг
Борис Джонсон может уйти в отставку
25 авг
Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
25 авг
Редко, но метко: при каком условии можно повторно подхватить коронавирус?
24 авг
Массовый концерт в пандемию устроили в Германии. Насколько это безопасно?
24 авг
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
24 авг
Детский спорт и COVID-19: тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам
24 авг
Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19
24 авг
У излечившихся от COVID-19 пациентов «следы» вируса обнаружили в сердце
23 авг
«Волосы лезут клочьями»: Перенесшие коронавирус пациенты жалуются на облысение

Читайте также

+15° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.51
0.09 88.06
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
«Курган Камчатке: прием!» — военные РФ построили переправу через Ефрат в Сирии
13:09
Видео: в Петербурге высокопоставленный дипломат оскорбил активистов «СтопХам»
12:55
Стал известен размер алиментов на ребенка в 2020 году
12:41
Скончался отец Стивена Спилберга
12:40
В ходе протестов в Висконсине погиб один человек
12:27
Мария Максакова сдала ДНК-тест для установления родства с Иосифом Сталиным

Сейчас читают

Шокирующие кадры: после взрыва москвич с ребенком пытается выбраться из горящего дома через окно
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок