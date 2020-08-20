Вакцина от коронавируса: какими будут срок годности и противопоказания?

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Анастасия Шадская
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Минздрав России первым в мире зарегистрировал лекарство для профилактики COVID-19. Ее разработчики — специалисты Центра имени Гамалеи и РФПИ.

Вакцина от коронавируса: какими будут срок годности и противопоказания?

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Тема:
Эпидемия коронавируса

Срок годности вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) составит полгода. Ее нельзя будет применять во время беременности и лактации, пишет со ссылкой на инструкцию к медикаменту РИА Новости.

Вакцина была разработана в Центре Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Уже более двадцати государств заинтересовались отечественной вакциной и заказали в общей сложности миллиард доз. Также у РФ уже есть договоренность с несколькими странами, способными производить вакцину на собственном производстве.

Вакцина станет эффективным способом борьбы с вирусом COVID-19, но существует целый ряд противопоказаний к ее применению. В частности, это период вынашивания ребенка и грудного вскармливания у женщин. Также люди, перенесшие острые инфекционные и неинфекционные заболевания, смогут сделать прививку лишь через две-четыре недели после полного выздоровления.

Индивидуальная чувствительность к компонентам вакцины, склонность к аллергии, инсульт, период острых заболеваний, а также целый ряд хронических заболеваний позволяют делать прививку, но с осторожностью. В первую очередь это касается больных сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, астмой, метаболическим синдромом и экземой, при проблемах с почками и системой кроветворения.

Повышенная температура тела по любой причине также делает вакцинацию невозможной. Придется дождаться, пока она не вернется к норме.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение иммунолога о противопоказаниях к применению вакцины от коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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