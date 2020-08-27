Понтующегося номерами перед инспектором ДПС водителя Mercedes сняли на видео в Сочи

Пользователи ресурса «ЯПлакалЪ» бурно обсуждают видеоролик, на кадрах которого водитель Mercedes «понтуется» перед инспектором ДПС, кичится номерами и нецензурно оскорбляет стража порядка.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе УВД по городу Сочи, вопиющий инцидент произошел на одной из улиц еще 7 августа. Автолюбитель проигнорировал требования полицейского об остановке и попытался скрыться. Когда наряд настиг предполагаемого нарушителя, он начал вести себя крайне вызывающе и отказываться предъявлять документы.

На кадрах видно, как 48-летний мужчина гордо вышагивает перед автоинспектором и изрыгает нецензурную брань.

«Посмотри на номера, дебил ты ***», — говорит водитель Mercedes.

«Хорошо, а что за номера?» — в свою очередь, интересуется инспектор.

В этот момент автолюбитель подходит к патрульной Skoda и наносит по ней удар ногой. Выместив злобу, предполагаемый злоумышленник вновь начал оскорблять стража порядка.

«Да я *** твою машину. Ты дебил, посмотри внимательно, ***. Тебе сейчас *** настанет. Ты мне еще машину поцарапал. Ты сейчас будешь просто *** у меня, понимаешь?!» — почти кричит водитель.

В результате правоохранители приняли решение о задержании автомобилиста. В настоящее время решается вопрос о его привлечении к уголовной и административной ответственности по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Оскорбление представителя власти», а также «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за пьяные дебоши хотят лишать водительских прав.