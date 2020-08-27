Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19

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Виктория Андреева
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По словам президента РФ, сегодня нет причин сомневаться в эффективности препарата.

Путин рассказал о состоянии дочери, испытавшей вакцину от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Дочь президента РФ Владимира Путина выступила добровольцем для испытания отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». О ее самочувствии сегодня рассказал российский лидер в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам политика, дочь перенесла прививку хорошо. На первом этапе вакцинации в первый день у нее наблюдалась повышенная температура тела — 38,4 градуса. На следующий — снизилась до 37 градусов. На втором этапе (через 21 день) ситуация повторилась. Однако и в том, и в другом случае все симптомы проходили за двое суток.

«Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо. Слава Богу, все нормально», — отметил Владимир Путин.

Как заявил президент РФ, дочь приняла решение о вакцинации самостоятельно и с целью «чувствовать себя защищенной». Путин объяснил, что речь идет о наследнице, которая занимается медико-биологическими делами и имеет большой фактор риска, поскольку ежедневно общается с массой людей.

В ходе беседы с ведущим, российский лидер также анонсировал скорое появление второй вакцины от COVID-19.

«Повторяю еще раз, исследования будет продолжаться, но у нас все происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. <…>. Второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт „Вектор“ в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты „Вектора“ сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил обстановку с коронавирусом в стране и мире.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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