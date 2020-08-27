«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ

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Виктория Андреева
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Российский лидер отреагировал на информацию о возможной второй волне COVID-19.

«Вирус никуда не делся»: Путин о ситуации с коронавирусом в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в стране и мире.

В интервью ведущему программы «Вести» Сергею Брилеву политик выразил надежду, что человечеству удастся избежать второй волны COVID-19. При этом с сожалением констатировал, что некоторые страны сегодня продолжают вести отчаянную борьбу с инфекцией.

«Мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся», — высказался российский лидер.

Говоря об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России, президент отметил положительную динамику. Однако поспешил предостеречь граждан от беспечности, напоминая, что вирус «никуда не делся» и лишь меры профилактики позволят снизить риск повторного пика активности COVID-19.

«Сейчас в разговоре с вами хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить их — по возможности, конечно, — соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня», — сказал президент.

В заключение Владимир Путин обратил особое внимание на заслуги медработников и представителей госорганов в борьбе распространением опасной инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин оценил состояние экономики РФ после пандемии коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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