Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России

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Алина Потёмкина
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Также он призвал страны НАТО к полной блокаде РФ в случае агрессии Москвы.

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России

Фото: www.globallookpress.com © MOD Russia

Уязвимым местом России является зависимость страны от морских путей и крупного торгового флота. Такое мнение высказал ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс, пишет портал Clio’s Musings. В случае агрессии со стороны РФ он призывает страны НАТО объявить полную блокаду российского флота.

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти. Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», — пишет Дисмьюкс.

Таким образом, по его мнению, альянс сможет сдерживать Россию от использования Мирового океана для торговых и гражданских целей. В арктических водах, по его замыслу, этим будут заниматься США, европейские страны — со своей стороны, а с востока — Япония и Южная Корея. Для такой блокады ветеран ВМС США предлагает создать оружие нового типа, использование которого бы не приводило к человеческим жертвам и сильному разрушению кораблей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле оценили включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США.

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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России

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