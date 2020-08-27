Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России
Также он призвал страны НАТО к полной блокаде РФ в случае агрессии Москвы.
Фото: www.globallookpress.com © MOD Russia
Уязвимым местом России является зависимость страны от морских путей и крупного торгового флота. Такое мнение высказал ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс, пишет портал Clio’s Musings. В случае агрессии со стороны РФ он призывает страны НАТО объявить полную блокаду российского флота.
«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти. Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», — пишет Дисмьюкс.
Таким образом, по его мнению, альянс сможет сдерживать Россию от использования Мирового океана для торговых и гражданских целей. В арктических водах, по его замыслу, этим будут заниматься США, европейские страны — со своей стороны, а с востока — Япония и Южная Корея. Для такой блокады ветеран ВМС США предлагает создать оружие нового типа, использование которого бы не приводило к человеческим жертвам и сильному разрушению кораблей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле оценили включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США.
Читайте также
82%
-0.30 89.00
-0.23
Нашли ошибку?