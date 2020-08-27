Видео: Под Харьковом неизвестные расстреляли автобус с людьми
По предварительным данным, пострадали несколько человек. Очевидцы сообщают о погибших.
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Фото, видео: Twitter @Анатолий Шарий
Видео: Под Харьковом неизвестные остановили и расстреляли автобус с людьми. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Отмечается, что автобус был атакован бандитами. Обстоятельства уточняются.
По некоторой информации, в автобусе находились представители организации «Патриоты — за жизнь». Рабинович заявил, что в результате ЧП два человека были убиты, один ранен и один похищен.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия. Обсуждение законопроекта «Об обороте оружия» ведется в Незалежной на фоне новостей о захвате пассажиров автобуса в заложники и взрыва у столичной станции метро.
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