Терзаемой терактами Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия

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Игорь Рязов
Эксклюзив 46

Обсуждение законопроекта «Об обороте оружия» ведется в Незалежной на фоне новостей о захвате пассажиров автобуса в заложники и взрыва у столичной станции метро.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Принятие закона «Об обороте оружия», который сейчас обсуждается в Верховной Раде Украины, приведет к росту числа уличных банд, убийств и распространению криминала. Об этом 5-tv.ru рассказал директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

«Украина стойко идет по пути своего старшего товарища — по тем основным направлениям, которые уже реализованы в Соединенных Штатах. Считая, что Соединенные Штаты — это тот град на холме, где все самое хорошее, самое светлое, и все действующие в США нормы нужно слепо копировать и пересаживать на свою почву, считая так, Украина рассматривает возможность изменения закона об оружии, легализации нахождения оружия на руках граждан», — рассказал эксперт о причинах появления законопроекта.

По его словам, такие действия Киева едва ли позволят Украине получить экономику мировое влияние, как у США. А вот проблем наверняка добавят.

«Вряд ли украинская гривна станет мировой валютой, но уличный банды, убийства и распространение криминала — да, это вполне может получиться <…> Видимо, следующий этап — борьба с полицией на Украине, попытка ее ликвидировать вообще», — прогнозирует Солонников.

Политолог усомнился в том, что произошедшие за последние время теракты на Украине связаны с законопроектом о легализации оружия. По его словам, в стране и без этого очень сложная политическая обстановка: есть разные радикальные силы, к которым в условиях кризиса примыкают участники боевых действий.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 июля стало известно о захвате около двух десятков заложников в центре Луцка. По данным правоохранителей, террорист находится с ними в автобусе, который заминировал. Он сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Силовики оцепили близлежащие районы. Раздаются выстрелы и звуки взрывов.

21 июля также стало известно о взрыве возле станции метро «Минская» в Киеве. Незадолго до этого правоохранителям поступило сообщение о том, что вход на станцию заминирован. В тот же день, взрывотехникам удалось разминировать две самодельные бомбы на Минском рынке — они были в киосках.

Накануне взрыв произошел в Киеве у метро «Шулявская». Пострадал один человек.

Тема:
Украинский кризис
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Первые кадры с места захвата автобуса на Украине

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